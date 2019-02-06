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На КПВВ при попытке незаконного перемещения в/из ОРДЛО изъяты товары на 30 млн.

Среда, 6 февраля, 2019

Товарно-материальные ценности на сумму 30 млн. гривен были изъяты при перемещении из и на неподконтрольные территории Донбасса в течение января. Об этом сообщил заместитель командующего ООС генерал Богдана Бондаря на брифинге в Краматорске.

По информации Богдана Бондаря, в прошлом месяце на контрольных пунктах въезда-выезда был проведен детальный осмотр 116 тысяч транспортных средств и 932 тысяч граждан.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число пересекающих несколько уменьшилось. Но нагрузка на наши органы остается значительной из-за сложных погодных условий, а также работы в ненормированное время, поскольку с оккупированных территорий намеренно осуществляется дополнительное пересечение транспорта и населения после закрытия КПВВ», – сказал Богдан Витальевич.

В январе были выявлены 88 фактов нарушения порядка передвижения товаров и осуществления хозяйственной деятельности. В отношении нарушителей составлены 69 административных протоколов по различным статьям.

Это и нарушения порядка перемещения товаров, нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности, хранения и транспортировки алкогольных напитков, табачных изделий без акцизных марок, изготовление, приобретение, реализация фальсифицированных напитков или табачных изделий.

Из незаконного оборота за прошлый месяц изъяты товарно-материальные ценности на сумму 30 млн гривен: транспортные средства (11 млн гривен ), горюче-смазочные материалы (3 млн гривен), табачные изделия (800 тысяч гривен), медицинские препараты, продукты питания, уголь, цветные металлы и спецтехника (13 млн гривен).

Генерал отметил, что постоянно идет совершенствование путей и возможностей незаконной перевозки товаров, что приводит и к совершенствованию сил ООС в организационных формах борьбы с контрабандой.

ОстроВ



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