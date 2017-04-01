Премьер-лига, 23-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня, 1 апреля, в украинском первенстве по футболу стартует второй этап.

Напомним, по итогам 22-х туров команды разделились на две шестерки, одна из которых будет бороться за призовые места и путевки в еврокубки, а вторая — за сохранение прописки в элитном дивизионе.

1 апреля, суббота

(2) 14.00, «Днепр» — «Звезда», Униан

(1) 17.00, «Черноморец» — «Олимпик», 2+2

(2) 17.00, «Ворскла» — «Волынь», Футбол 2

2 апреля, воскресенье



(1) 14.00, «Александрия» — «Динамо», Футбол 1

(2) 14.00, «Карпаты» — «Сталь», Униан

(1) 19.30, «Заря» — «Шахтер», 2+2

(в скобках перед матчами указана группа, к которой относятся команды)