На Донбассе завершается режим АТО

Сегодня, 30 апреля, официально заканчивается антитеррористическая операция и на смену ей приходит Операция объединенных сил.

АТО на Донбассе официально заканчивается в понедельник, 30 апреля, и на смену приходит Операция объединенных сил (ООС). Соответствующее распоряжение было подписано президентом Украины Петром Порошенко.

В соответствии с распоряжением президента, с сегодняшнего дня, в зоне боевых действий на востоке Украины будет действовать особый порядок.

Руководить ООС теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ. Под его началом будут находиться силы и средства ВСУ, другие военные формирования, МВД, Нацполиция, которые привлекаются «к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях».

Работники правоохранительных органов, военнослужащие и все, кто вовлечен в противостояние агрессору, подчиняются начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны.

Он также имеет право докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами. Замысел применения Объединенных сил в операциях утверждается президентом.

Кроме того, на территории проведения Операции объединенных сил введут три уровня доступа — зеленый, желтый и красный. Они будут определять степень открытости населенного пункта.

Командующим Объединенными силами был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.