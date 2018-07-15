Фронтовая Горловка: поврежденные кровли домов восстанавливают, но не хватает рабочих

Об этом сообщил блоггер Никита Синицын, который на днях поднимал проблему ремонта домов, поврежденных ураганом более месяца назад.

«После предыдущего поста со мной связался источник из мэрии самопровозглашенной ДНР и сообщил, что проблема с восстановлением кровель на домах имеется, но решается по мере возможностей», — написал Синицын на своей странице в Facebook.

«Объем работ которые нужно выполнить — колоссальный. Тем не менее, стройматериалы на проведение ремонтных работ по всем домам уже завезен в полном объеме. Проблема в нехватке рабочих рук для проведения работ — на сегодняшний день проведены ремонты по 29 домам, как только заканчивают один объект приходит очередь для другого. Вопрос будет закрыт», — сообщил блоггеру источник.