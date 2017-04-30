Действующий режим работы КПВВ продлен

В связи с существенным увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения в зоне АТО, временный режим работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения продлен еще на месяц.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, согласно решению штаба АТО до 31 мая включительно пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые установлены для режима работы контрольных пунктов въезда-выезда — с 7 час. до 19.30.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учитывать эту информацию во время планирования поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО.

Около месяца назад «Кочегарка» сообщала, что на протяжении всего апреля КПВВ будут работать до 19.30. Тогда это решение объяснили «динамичным пассажиро-транспортным потоком».

До этого контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО работали до 18.30.