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Несколько миллионов трудоспособных украинцев не платят взносы в Пенсионный фонд

Четверг, 6 июля, 2017

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Как заявил глава ведомства Андрей Рева,»проблема не в плохой демографии, как некоторые пытаются нас убедить, а в том, что от 6 до 7 млн. трудоспособного населения находится в тени и не платит взносы в пенсионную систему. Поэтому повышенные требования к страховому стажу создают условия, при которых работники будут требовать от работодателя выполнять свои обязательства перед ними и оформлять их официально на работу».

По его словам, при разработке проекта пенсионной реформы правительство ставило целью не уменьшение количества пенсионеров из-за повышения пенсионного возраста, а расширение круга плательщиков единого социального взноса. Повышение пенсионного возраста, кроме того, не решило бы причину проблем Пенсионного фонда, к тому же поставило бы в одинаково проигрышное положение и тех, кто минимизировал расходы за неуплату взносов, и тех, кто работал честно всю жизнь и зарабатывал на пенсию. Зато, мотивация людей участвовать в пенсионной программе позволит создать сбалансированную систему пенсионного обеспечения.



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