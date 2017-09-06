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Не АТО и не война: в Украине определились, как назвать военные действия на Донбассе

Среда, 6 сентября, 2017

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассказал, что будет вместо АТО.

В законопроекте о реинтеграции Донбасса, который народные депутаты планируют рассмотреть в октябре, термин «антитеррористической операции» заменят новым термином. АТО станет «операцией по обороне Украины».

- Вместо АТО (в законопроекте о реинтеграции Донбасса, авт.) будет операция по обороне Украины, — заявил Юрий Грымчак в эфире «Радио Свобода». – Термина «война» не будет.   Мы можем назвать это войной. Фактически, тогда мы объявляем войну Российской Федерации. Мы объявляем войну и начинаем получать все, что может предложить российский ВПК: танки, артиллерию…Не нужно Путину давать такой «казус белли».

Секретарь СНБО Александр Турчинов ранее заявил, что закон «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины», станет фактическим завершение режима АТО, который юридически действует с апреля 2014 года. А Украина перейдет к новому формату освобождения оккупированных территорий Донбасса.

КП в Украине

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