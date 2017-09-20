Кабмин предлагает повысить минимальную зарплату и прожиточный минимум в проекте госбюджета на 2018 год

Правительство предлагает повысить минимальную заработную плату в Украине до 3723 грн.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Верховной Рады законопроекте №7000 »О государственном бюджете Украины на 2018 год», подготовленном Кабинетом Министров.

Согласно законопроекту, прожиточный минимум с 1 января составит 1700 грн., с 1 июля – 1777 грн., а с 1 декабря – 1853 грн.

6 декабря 2016 года Верховная Рада Украины приняла решение о повышении минимальной зарплаты с 1 января 2017 года до 3200 грн.

С 1 мая в Украине прожиточный минимум для трудоспособных лиц повысился до 1684 грн.

14 июня на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что допускает рост средней зарплаты до 10 тыс. грн. в среднесрочной перспективе.

Кабинет Министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2018 год 15 сентября.

Гордон