В «ДНР» рекомендовали провайдерам собирать данные пользователей Интернета

Если человека в чем-то заподозрят, благодаря базе данных его будет легче найти.

В «ДНР» издано «рекомендательное письмо операторам, предоставляющим услуги интернета, касающееся сбора и хранения учетных данных абонентов».

В нем говорится, что «провайдерам рекомендуется собирать и хранить минимальную информацию об абонентах (фамилию, имя, отчество, электронный адрес и контактный номер телефона), данные о сеансах выхода в сеть и иные сведения, позволяющие ассоциировать запрашиваемый IP-адрес с физическим или юридическим лицом».

«Если к нам обращаются правоохранительные органы с каким-то определенным IP-адресом, и у них есть подозрения, что это лицо может быть причастно к каким-либо правонарушениям, мы по IP, при хранении такой информации, можем обратиться с запросом к операторам и идентифицировать человека», — говорится в сообщении «Минсвязи ДНР».