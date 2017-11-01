«Шахтер» в Лиге чемпионов: с кем играет, где смотреть?

Сегодня, 1 ноября, в Харькове состоится очередной матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» сыграет с «Фейеноордом».

Напомним, две недели назад горняки добыли в Голландии три очка, пропустив первыми и заканчивая игру в меньшинстве.

Ситуация в группе F складывается таким образом, что в случае победы «Шахтер», как минимум, закрепится на втором месте и существенно увеличит свои шансы на выход в плей-офф.

Прямая трансляция запланирована на телеканалах «Украина» и «Футбол 2», начало — в 21.45. Не пропустите!