Премьер-лига, 16-й тур: кто играет, где смотреть?

Пятница, 17 ноября, 2017
Сегодня, 17-го ноября, в Харькове состоится игра «Шахтер» — «Александрия».
После перерыва, связанного со сборами главной национальной команды, в чемпионате Украины по футболу состоятся матчи очередного тура. Единственный матч будет проведен сегодня, в пятницу и это поединок с участием донецкого «Шахтера», остальные же клубы сыграют на выходных.
17 ноября, пятница
19.00, «Шахтер» – «Александрия», Футбол 1
18 ноября, суббота
14.00, «Звезда» — «Динамо», Футбол 2
14.00, «Заря» – «Верес», 2+2
17.00, «Карпаты» — «Мариуполь», Униан
19 ноября, воскресенье
14.00, «Ворскла» – «Сталь», Футбол 1
19.30, «Черноморец» — «Олимпик», Униан