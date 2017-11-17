Премьер-лига, 16-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня, 17-го ноября, в Харькове состоится игра «Шахтер» — «Александрия».

После перерыва, связанного со сборами главной национальной команды, в чемпионате Украины по футболу состоятся матчи очередного тура. Единственный матч будет проведен сегодня, в пятницу и это поединок с участием донецкого «Шахтера», остальные же клубы сыграют на выходных.

17 ноября, пятница



19.00, «Шахтер» – «Александрия», Футбол 1

18 ноября, суббота



14.00, «Звезда» — «Динамо», Футбол 2

14.00, «Заря» – «Верес», 2+2

17.00, «Карпаты» — «Мариуполь», Униан

19 ноября, воскресенье



14.00, «Ворскла» – «Сталь», Футбол 1

19.30, «Черноморец» — «Олимпик», Униан