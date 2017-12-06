Фронтовая Горловка: выстрелил в живот, а затем засунул в брюки гранату

Жестокое убийство произошло в Калининском районе.

В одной из квартир многоэтажного дома прогремел взрыв. Позднее, в ней с множественными взрыво-травматическими ранениями, а также пулевым ранением живота был обнаружен труп мужчины, 1981 г.р.

По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 40-летний местный житель.

«Между погибшим, который находился в гостях у знакомой, и подозреваемым сложились неприязненные отношения, и в тот день произошел очередной конфликт, который спустя какое-то время имел трагические последствия. Очевидец пояснил, что пришел сосед, выстрелил в живот потерпевшему из пистолета, а затем засунул ему в брюки гранату», — говорится в сообщении.