На продажу выставлено 22 украинских госпредприятия

Фонд государственного имущества Украины одобрил приказ о приватизации 22 государственных предприятий. Об этом в своем Facebook сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.

Он отметил, что это самая масштабная приватизация в Украине за последние 10 лет.

«Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние как минимум 10 лет. В ближайшее время начинаем объявление конкурсов на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую», — отметил он.

NewsOne