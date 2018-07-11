В Горловке поймали банду воров

Четырех подозреваемых обвиняют в серии краж.

Жители Никитовского района в период с апреля по май сообщали о неоднократных кражах имущества из частных домов и квартир. Были задержаны ранее судимые за аналогичные преступления приятели. Как оказалось, злоумышленники наведывались в дома своих знакомых, достоверно зная, что хозяева временно отсутствуют, и похищали бытовую технику, продукты, вещи.

Также доказана причастность фигурантов к совершению кражи из дома пенсионерки в прошлом году.