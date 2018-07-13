Украина поднялась в рейтинге инновационных стран

Первой среди самых инновационных стран, как и год назад, осталась Швейцария. В первую тройку также входят Швеция и Нидерланды.

За год Украина поднялась с 50-го на 43-е место в рейтинге 126 инновационных стран. Об этом говорится на сайте Global Innovation Index в среду, 11 июля.

Первой среди самых инновационных стран, как и год назад, стала Швейцария. В первую тройку также входят Швеция и Нидерланды. Польша находится на 39-й позиции, Россия — 46, Молдова — 48, Беларусь — на 86 месте.

Рейтинг состоит из множества показателей, каждый из которых также имеет свой индекс. В итоге, Украина получила индекс 38,5. В прошлом году этот индекс составлял 37,6, а Украина заняла 50-е место.

Global Innovation Index составляется на основе анализа десятков показателей, которые касаются инновационной деятельности.

Корреспондент