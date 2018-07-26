Сегодня состоится встреча политдиректоров «нормандской четверки»

Планируется, что в Берлине будет обсуждаться вопрос привлечения сил ООН для урегулирования конфликта на Донбассе.

Как заявил Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, политические директора из Германии, России, Украины и Франции обсудят привлечение сил ООН к разрешению ситуации в зоне конфликта на Донбассе.

«Как известно, завтра в Берлине состоится встреча политических директоров «нормандской четверки». В духе моих прежних заявлений хочу поприветствовать тот факт, что тема завтрашнего обсуждения будет возможное привлечение сил ООН для дальнейшего разрешения конфликта на востоке Украины», — сообщил он журналистам в Минске.

«В ходе встречи политдиректоров стран «нормандского формата» — Франции, Германии, Украины и России, которая пройдет завтра в Берлине, речь, конечно, пойдет о реализации минских договоренностей и, в особенности, о том, как миссия ООН могла бы помочь добиться прогресса в реализации этих договоренностей», — добавил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Накануне же в Минске состоялись очередные переговоры ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины. Отметим, что на заседании отсутствовали представитель Украины Леонид Кучма и России — Борис Грызлов.

По их итогам Сайдик отметил, что по данным ОБСЕ с 1 июля значительно уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, а также сократилось число жертв среди гражданского населения.

«Согласно отчетам СММ, на данный момент не было зарегистрировано ни одной гибели среди гражданского населения с начала этого перемирия», — заявил спецпредставитель ОБСЕ.

По ужасному стечению обстоятельств, именно в это время на окраинах Горловки произошла трагедия, в которой погибли парень и девушка. Об этом Мартин Сайдик еще не знал…

Кроме того, дипломат сообщил, что в гуманитарной подгруппе продолжились обсуждения вопросов, связанных с обменом пленными, а также ремонт подхода к мосту в Станице Луганской.

В политической группе обсуждались вопросы, связанные с имплементацией «формулы Штайнмайера», амнистией и модальностями местных выборов в ОРДЛО.

Следующее заседание ТКГ и подгрупп запланировано на 22 августа.