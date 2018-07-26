 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Сегодня состоится встреча политдиректоров «нормандской четверки»

Четверг, 26 июля, 2018

Планируется, что в Берлине будет обсуждаться вопрос привлечения сил ООН для урегулирования конфликта на Донбассе.

Как заявил Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, политические директора из Германии, России, Украины и Франции обсудят привлечение сил ООН к разрешению ситуации в зоне конфликта на Донбассе.

«Как известно, завтра в Берлине состоится встреча политических директоров «нормандской четверки». В духе моих прежних заявлений хочу поприветствовать тот факт, что тема завтрашнего обсуждения будет возможное привлечение сил ООН для дальнейшего разрешения конфликта на востоке Украины», — сообщил он журналистам в Минске.

«В ходе встречи политдиректоров стран «нормандского формата» — Франции, Германии, Украины и России, которая пройдет завтра в Берлине, речь, конечно, пойдет о реализации минских договоренностей и, в особенности, о том, как миссия ООН могла бы помочь добиться прогресса в реализации этих договоренностей», — добавил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Накануне же в Минске состоялись очередные переговоры ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины. Отметим, что на заседании отсутствовали представитель Украины Леонид Кучма и России — Борис Грызлов.

По их итогам Сайдик отметил, что по данным ОБСЕ с 1 июля значительно уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, а также сократилось число жертв среди гражданского населения.

«Согласно отчетам СММ, на данный момент не было зарегистрировано ни одной гибели среди гражданского населения с начала этого перемирия», — заявил спецпредставитель ОБСЕ.

По ужасному стечению обстоятельств, именно в это время на окраинах Горловки произошла трагедия, в которой погибли парень и девушка. Об этом Мартин Сайдик еще не знал…

Кроме того, дипломат сообщил, что в гуманитарной подгруппе продолжились обсуждения вопросов, связанных с обменом пленными, а также ремонт подхода к мосту в Станице Луганской.

В политической группе обсуждались вопросы, связанные с имплементацией «формулы Штайнмайера», амнистией и модальностями местных выборов в ОРДЛО.

Следующее заседание ТКГ и подгрупп запланировано на 22 августа.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования