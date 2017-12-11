Что заставляет жителей Донбасса возвращаться в самопровозглашенные республики

Нехватка денег, тоска по дому, ощущение себя «людьми второго сорта» — эти и другие причины заставляют все больше переселенцев возвращаться в самопровозглашенные республики.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, часто используемых в нынешней пропаганде, является численность людей, проживающих на временно неподконтрольной Украине территории. Согласно последним данным, озвученным «Главным управлением статистики ДНР», на 1 ноября в «республике» проживали 2 миллиона 403 тысячи 428 человек. Увеличение численности населения всегда пытались использовать для доказательства того, что «жить стало лучше, жить стало веселей».

Естественный прирост, ограничивающийся примерно 30 тысячами детей за 3 года, — капля в море. Основная надежда в этом смысле у «республиканских властей» на возврат домой тех, кого в официальных документах именуют внутренними переселенцами с Донбасса, то есть людей, выехавших из дома во время активных боевых действий и постепенно возвращающихся домой.

В первый день зимы Международная организация миграции (МОМ) ООН «обрадовала» результатами опроса и статистикой, согласно которым в сентябре на неподконтрольную Украине территорию выехали на 3% больше людей, чем в августе, а 70% возвращающихся делают это из-за нехватки средств на жилье и невозможность найти работу.

Правда, проблемы с поиском работы, а главное, с размером зарплаты, ожидают тех, кто возвращается, и дома, так как, согласно опросу МОМ ООН, среднемесячный доход переселенца на неподконтрольной Украине территории составляет около 87 долларов, или 2300 гривен.

«Половина внутренних переселенцев, которые возвращаются, – это люди в возрасте более 60 лет и большинство из них пенсионеры. Это повышает их уязвимость, потому что выплата пенсий зависит от их статуса переселенцев и проживания на территории, подконтрольной правительству», – говорится в пресс-релизе Международной организации миграции.

Тем не менее, возвращение домой помогает избежать расходов на жилье, которые, как показывает практика, «съедают» у переселенцев половину их дохода. К тому же, в последнее время в непризнанных республиках в рамках гуманитарных программ начали выплачивать живые деньги.

Пожалуй, сложно найти в любом украинском городе квартиру дешевле чем 1500-2000 гривен, в столице же и того дороже. Выросшие за эти годы тарифы на коммунальные услуги фактически удваивают стоимость жилья, приравнивая только траты на решение «жилищной проблемы» как минимум к уровню средней заработной платы, а нередко и превышая ее.

Также следует прибавить расходы на питание, цены на которое также добавляют неудобства, одежду и прочее. Вот и выходит, что средний бюджет для переселенческой семьи должен состоять из 8-10 тысяч гривен, из которых не менее 3 тысяч уходит на жилье.

Социальная помощь от государства на решение жилищных проблем даже в 2014 году была недостаточной, без учета выросших коммунальных тарифов: 884 гривны для нетрудоспособных граждан и 442 гривны для трудоспособных.

В самопровозглашенных республиках, например, стоимость газа в 6,5 раз меньше, чем на подконтрольных Украине территориях. Естественно, это позволяет здорово экономить на коммунальных услугах. В среднем, стоимость услуг ЖКХ в «ДНР» даже в период отопительного сезона не превышает 1000 российских рублей (461 гривна по курсу НБУ) в месяц.

28 ноября посол США Мари Йованович раскритиковала ситуацию с вынужденными переселенцами в Украине, назвав ее «неудовлетворительной» из-за проблем с их правами и положением в обществе. Йованович отметила также ряд проблем, с которыми постоянно сталкиваются более 1,6 миллиона переселенцев. Также она добавила, что главной проблемой переселенцев является жилье. Йованович указала на тенденцию среди переселенцев возвращаться домой. По ее словам, это происходит из-за того, что много людей не могут оплачивать аренду жилья и испытывают трудности с трудоустройством.

Посол тогда подчеркнула: «Негуманно заставлять переселенцев возвращаться на оккупированную территорию».

Что же касается самих «возвращенцев», то хотя они говорят о разных причинах, побудивших их вернуться, основными являются все равно факторы экономического порядка: невозможность найти работу или раскрутить новый бизнес вместо утраченного на Донбассе.

«Если у предпринимателя имеется какой-никакой свой бизнес в «ДНР», который не отжали, и он работает, то можно работать и в «ДНР», причем тут будут даже некоторые плюсы. Скажем, на «Большой Земле» (Украина, — авт.) помещение для бизнеса, магазина или кафе нужно арендовать. Наличие своего помещения в Донецке или другом городе существенно снижает расходы, наличие своей квартиры позволяет экономить на жилье и коммуналке. В итоге, за счет меньших расходов бизнес в «ДНР» может давать прибыль, пусть и небольшую, но все же. Кто может настроить такой вариант — вполне предпочитает жить в «ДНР», — озвучил мнение бизнесменов один из донецких предпринимателей.

Для рядовых граждан основной причиной экономических проблем является неспособность найти работу, отсутствие родственников в Украине или неспособность последних помочь, выступив своеобразным «локомотивом» в построении новой жизни. Кто-то же просто не может отстроить свою жизнь с нуля.

Помимо экономических причин существуют и моральные: некоторые переселенцы сталкиваются с отношением к себе как к «людям второго сорта». Гордость просто не позволяет терпеть такое отношение, и возврат домой становится неизбежным.

Кто-то возвращается домой, поскольку переживает за квартиру, тем более что в информационном пространстве иногда появляются истории о самовольном присвоении жилья уехавших теми, кто остался. Да и «власти ДНР» периодически заявляют о подобной возможности.

Наконец, у кого-то любовь к родному очагу оказывается сильнее всего остального и побуждает вернуться домой вне зависимости от того, удалось наладить быт на новом месте или нет.

Надо сказать, что подобные проблемы характерны не только для переселенцев в Украине. Аналогичные проблемы, начиная с экономических (проблемы с поиском работы, дороговизной жилья) и заканчивая моральными (ощущением себя «людьми второго сорта») ожидают беженцев с Донбасса и в Российской Федерации. Как и в Украине, многие также предпочитают вернуться домой в надежде на то, что «все образуется», ведь это все-таки дом.

112.ua, Никита Синицин