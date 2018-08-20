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Водителя из Горловки, убившего четырех людей, суд на 30 дней поместил в СИЗО

Понедельник, 20 августа, 2018

Краматорский суд избрал меру пресечения для мужчины, по вине которого погибли люди. Ему сообщили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления и на тридцать суток поместили в следственный изолятор.


В ходе досудебного расследования было установлено, что сорокалетний ранее судимый житель Горловки во время поворота не уступил дорогу автомобилю, который двигался навстречу, в результате чего случилось дорожно-транспортное происшествие.

Причиной аварии прокуратура называет самоуверенность водителя Оpel Omega, который не убедился в безопасности своего маневра. В результате столкновения с автомобилем марки Renault Megane на месте погибли три пассажира Оpel Omega, немного позже в больнице скончалась еще одна женщина.

Водитель и пассажиры автомобиля Renault Megane получили телесные повреждения разной степени тяжести и были оперативно госпитализированы.

Сейчас продолжается расследование. Дальнейшую судьбу виновника аварии решит суд.

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