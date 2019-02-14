В ходе ночного рейда в «ДНР» задержали почти 400 человек

Четверг, 14 февраля, 2019
В комендантский час с 8-го по 310-е февраля задержали 394 нарушителя.
Как заявили в самопровозглашенной республике, оперативно-профилактическую операцию «Ночной город» проводили «с целью выявления диверсионно-разведывательных групп и недопущения правонарушений в ночное время суток».
За нарушение комендантского часа задержаны 394 человека. Составлены 97 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или за появление в общественных местах в пьяном виде.