В ходе ночного рейда в «ДНР» задержали почти 400 человек

В комендантский час с 8-го по 310-е февраля задержали 394 нарушителя.

Как заявили в самопровозглашенной республике, оперативно-профилактическую операцию «Ночной город» проводили «с целью выявления диверсионно-разведывательных групп и недопущения правонарушений в ночное время суток».

За нарушение комендантского часа задержаны 394 человека. Составлены 97 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или за появление в общественных местах в пьяном виде.